الغضبان يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم شهيد لانش بورسعيد لأهله

وجَّه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة إنهاء كل الإجراءات اللازمة حتى تسليم جثمان الشهيد ماهر جابر خلة لأسرة الشهيد للبدء في مراسم دفن الجثمان بعد وصوله مساء أمس إلى مستشفى السلام.

ويعتبر «خلة» هو الضحية الثانية من شهداء ضحايا لانش بورسعيد الذي غرق منذ أربعة أيام، وأسفر عن مصرع خمسة أشخاص «ضحايا لقمة العيش» في بورسعيد خلال موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد حاليا وذلك خلال نقل اللانش لطرد قطع غيار تابعة لتوكيل ملاحى إلى سفينة حاويات متراكية بغاطس البحر المتوسط خارج المياه الإقليمية لبورسعيد، حيث تم العثور عليه وانتشال جثمانه صباح أمس من ساحل رفح بقطاع غزة الفلسطيني ونقله إلى مستشفى أبو يوسف بغزة ومنه إلى العريش بالتنسيق مع الجهات المختصة المصرية وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

كما تابع المحافظ عمليات البحث المستمرة من كل الأجهزة عن باقي جثامين شهداء حادث غرق اللنش البحري أمام شواطئ بورسعيد.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية أتم إجراءات تسلم جثمان ماهر جابر خلة، بعد ظهوره على شاطئ رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وتكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدى السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان ونقله إلى مستشفى العريش ثم جرى إعادته لمحافظة بورسعيد بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وأكد محافظ بورسعيد أن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقي ضحايا الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء.

كان في استقبال الجثمان ممثلا عن محافظة بورسعيد اللواء إبراهيم عزب المشرف على الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وكان قد تم انتشال محمد الخنينى الضحية الأولى بعد ساعات من الحادث ويجرى البحث عن الجثامين الثلاثة الآخرين.