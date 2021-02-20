تفاصيل ظهور جثمان الضحية الثانية للانش الغارق على شاطئ رفح الفلسطينية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اتخاذ كافة إجراءات تسلم جثمان الشهيد ماهر جابر خلة بعد ظهورها على شاطي رفح الفلسطينية، وتم تكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدى السيارات التابعة لها من مدينة العريش؛ لاستلام الجثمان ونقله إلى مستشفى العريش، تمهيدًا لإعادته إلى محافظة بورسعيد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأوضح الغضبان، في بيان صحفي، اليوم، أن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقي شهداء الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المسؤولة في الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحادث للعثور على باقي الشهداء.

وقدم محافظ بورسعيد التعازي لأسرة الشهيد ماهر جابر، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وباقي الشهداء، وأن يوفق فرق البحث في العثور على زملائه المفقودين.

كان المتحدث باسم داخلية فلسطين، إياد البزم، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم السبت، وتُشير أوراق ثبوتية عُثر عليها بحوزة الجثة إلى أن صاحبها مصري الجنسية.