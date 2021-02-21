ابنة رائدة الأعمال ليلى بنس: تعلمت من أمي حب مصر لأنها بلدي

عبّرت «سارة»، ابنة ليلى بنس، الحاصلة على المركز السادس على مستوى السيدات العاملات في مجال إدارة الثروات في الولايات المتحدة 2020 عن فخرها بوالدتها، قائلة «هي نجمة، شكرا ماما على كل حاجة عملتيها عشاني».

وأضافت خلال اتصال عبر سكايب من كاليفورنيا ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنها تعلمت التحدث بالعربية بفضل والدتها، وعندما شاهدت حملة وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم «اتكلم بالعربي» شجعتها للتحدث بالعربية أكثر، مطالبة المصريين بالخارج التحدث بالعربية نظرا لأهميتها.

وتابعت: «اتعلمت من ماما حاجات كتيرة، اتعلمت أساعد الناس، وحب مصر، بشوف ماما بتحب مصر جدا عشان كدة بحب مصر، مصر هي بلدي، بالرغم أن أبويا أمريكاني لكن بحس إني مصرية الأول، عشان مامتي، ودلوقتي عاوزة أعمل حاجات كتيرة لمصر زي مامتي، وأكون حلقة الوصل بين الأولاد في مصر والأولاد المولودين في أمريكا لكن مصريين، اتعلمت كدة من ماما».

ولفتت إلى أنها معجبة بالأغاني المصرية مثل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم وفريد الأطرش وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب، كما أنها تحب أفلام الفنان أحمد حلمي والأفلام القديمة، وبالنسبة للطعام، فإنها تحب الملوخية والقلقاس والكشري، «ماما بتعرف تعمل الكحك والملوخية وبعزم أصحابي عليهم».

من جانبها قالت ليلى بنس، إن حصولها على المركز السادس على مستوى السيدات العاملات في مجال إدارة الثروات في الولايات المتحدة 2020، جاءت بعد مشوار طويل وشغل كبير ودراسة وأشخاص ناجحين في محيطها، هم سبب وصولها لهذه المكانة، «مكنتش في حياتي أحلم إني أوصل كدة، بس ربنا ساعدني».

وأضافت خلال لقاء بالبرنامج: «عاوزين نساعد مصر في كل حاجة نقدر نعملها، وكل لما ببعد عن مصر كل ما بحن لها أكتر وأكتر، وبعد الأيام عشان هنيجي لها في يونيو المقبل، وبنعمل هنا حاجات كتير عشان نساعد مصر، ونظمنا حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفيات 57357 وأبوالريش ومجدي يعقوب، ودي حاجة بسيطة عشان تساعد مصر بأي طريقة».