«الإسكان»: «التجلي الأعظم» مشروع عالمي على أرض مصرية

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل مشروع «التجلي الأعظم» في جنوب سيناء، قائلا إنه جرى وضع مخطط استراتيجي عام لاستغلال الموارد البيئية والسياحية والدينية في المكان، وهذا أفضل استثمار يحدث في منطقة سانت كاترين، ويعد مشروعا قوميا كبيرا، وسيتم استثمار المنطقة السياحية.

وأضاف «خطاب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه جرى تقسيم المشروع ليحتوي على 15 مشروعا ليكون «ميجا بروجيكت»، بدءا من المشروعات الاستثمارية حتى المشروعات السكنية والبيئية وبإنشاء فنادق بمنطقة الجبال والكافتيريات والتي سيتم إنشاؤها للمرة الأولى.

وأوضح أن وزارة البيئة سيكون دورها الحفاظ على بيئة المكان واستخدام المياه الجوفية والسيول خلال تواجدها لحماية المنشآت واستغلالها وإعادة استخدامها، وتخطيط مسار للجمال في المنطقة لفصله عن الزوار، «مفيش جمال هتقطع الطريق زي زمان»، كما أن المشروع يتضمن شبكة طرق دولية عملاقة بمعايير عالمية تربط المنطقة السياحية بالمناطق المحيطة بها مثل شرم الشيخ ودهب وطابا، بحيث تساعد السائح للنزول في أي مكان أو مطار أو ميناء للوصول للمنطقة بسهولة وإيجاد إقامة وخدمات جيدة.

وأكد أن وزير الإسكان شدد على تكثيف الجهود والخطط الزمنية لتنفيذ المشروع، وأنه في الوقت الذي يتم مناقشة فيه المخصصات التنفيذية يتم أيضا مناقشة خطة الاستثمار والتشغيل، وهناك مقترح طموح يتم مناقشته حاليا مع هيئات مصرية لإعادة التشغيل والصيانة مع شركات عالمية ليكون مشروع عالمي على أرض مصرية.

وأوضح أنه سيتم الاستفادة من موارد المنطقة القائمة، وسيتم تطويرها، من شبكات الطرق والبنية التحتية من مياه وصرف واتصالات ذكية، وسلسلة فنادق من نوع جديد، وأماكن استشفائية ونزل للزوار، كما سيتم تطوير المناطق السكنية للسكان، سواء للقرى أو للمدينة الأم، وإنشاء منطقة سكنية جديدة لاستيعاب 5000 نسمة، ما يوفر فرصا للعمل.