سانت كاترين تنتظر الثلوج وجنوب سيناء تعلن الطوارئ

إعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس سيئ تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القادمة، وتنتظر مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء تساقط الثلوج التي تحولها إلى مدينة أوربية بيضاء، طبقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة الطقس السيئ التي ستتعرض لها المحافظة بداية من مساء اليوم وحتى صباح الخميس المقبل.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات الخدمية، والتأكيد على دعم مدينة سانت كاترين بكميات إضافية من المواد البترولية، والسلع الغذائية تحسبًا لحدوث أي طوارئ، ونشر معدات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق تساقط الأمطار و إحداثيات السيول المحددة ضمن خطة مجابهة الأزمة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكافة المدن للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظات خلال الفترة القادمة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أنه جرى اتخاذ كافة التدابير لمواجهة موجة الطقس السيئ، وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح أن المدينة لديها مخزون من المواد البترولية، تحسبًا لانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى المخزون الاستراتيجي الغذائي والذي يكفي لمدة شهر كامل، في حالة انعزال المدينة عن مدن المحافظة.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيجري تطبيق قرار الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، والخاص بغلق جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، وادي إطلاح، ووادي التلعة بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم وحتى انتهاء موجة الطقس السيئ، وذلك حرصًا على سلامة السائحين.

وأوضح أن المدينة استقبلت اليوم 121 سائحًا بينهم 61 سائحًا أجنبيًا من مختلف جنسيات العالم و 60 زائرًا مصريًاـ وجاري تنفيذ برامجهم السياحية خاصة أن قرار الغلق لا يشمل المناطق السياحية ومناطق الزيارة التي توجد داخل المدينة.

وكانت الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، أعلنت غلق محميات جنوب سيناء أمام استقبال الزائرين لحين إشعار آخر، تزامنًا مع تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد قطب، مدير عام الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء،إنه تقرر غلق المحميات وعدم استقبال الزائرين، نظرًا لعدم استقرار حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.