«الأرصاد»: الطقس مائل للبرودة.. وأمطار ورياح على بعض المناطق

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشات القناة الأولى، والفضائية المصرية، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، والإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة طقس اليوم الأحد؛ إذ توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب «سيناء، والصعيد»، والرياح نشطة، ومعتدل على شمال الصعيد.

شديد البرودة ليلا

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، وبارد بجنوب سيناء.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أنه يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح في جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21 فبراير 2021

القاهرة: العظمى 18 والصغرى 9.

الإسكندرية: العظمى 18 والصغرى 10.

مرسى مطروح: العظمى 17 والصغرى 10.

سيوة: العظمى 16 والصغرى 5.

بورسعيد: العظمى 17 والصغرى 10.

دمياط: العظمى 17 والصغرى 10.

الإسماعيلية: العظمى 17 والصغرى 7.

السويس: العظمى 17 والصغرى 9.

العريش: العظمى 18 والصغرى 8.

طابا: العظمى 18 والصغرى 11.

سانت كاترين: العظمى 11 والصغرى 1.

شرم الشيخ: العظمى 21 والصغرى 14.

الغردقة: العظمى 21 والصغرى 12.

الفيوم: العظمى 19 والصغرى 8.

بني سويف: العظمى 19 والصغرى 7.

المنيا: العظمى 19 والصغرى 6.

أسيوط: العظمى 19 والصغرى 6.

سوهاج: العظمى 20 والصغرى 7.

قنا: العظمى 21 والصغرى 8.

الأقصر: العظمى 22 والصغرى 8.

أسوان: العظمى 23 والصغرى 9.

الوادي الجديد: العظمى 21 والصغرى 7.