تزامنا مع موجة الطقس السيئ.. «الصحة»: البسوا تقيل ومتخرجوش الأطفال

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية بسيطة للمواطنين للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية خاصة مع حالة الطقس السيئ التى تمر بها مصر خلال الأيام الجارية، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على سلامة وصحة المواطنين، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن للوقاية من نزلات البرد في الأيام شديدة البرودة لا بد من ارتداء ملابس ثقيلة، ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على درجة حرارة الجسم، لافتة إلى ضرورة تناول طعام صحي يمد الجسم بالطاقة مع المشروبات الساخنة.

«الصحة»: حافظوا على ممارسة الرياضة الخفيفة باستمرار

وتابعت الوزارة فى منشور توعوى لها، أنه لا بد من الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار، لافتة إلى أن الأيام التى تتسم بالبرودة الشديدة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.

طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

وحددت الوزارة أيضا طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية والتى تمثلت في اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج المرحاض وبعد السعال والعطس وبعد ملامسة مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام.

وشددت الوزارة على عدم تغطية الفم والأنف بواسطة اليد عند السعال أو العطس بل يجب استخدام منادل ورقية، محذرة من الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.

وكشفت الوزارة أعراض الإنفلونزا الموسمية والتى تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مع وجود كحة لمدة 10 أيام.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.

وخصصت الوزارة مجموعة من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لإطلاع المواطنين على كل مستجدات الأمراض وتلقي استفساراتهم المختلفة والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.