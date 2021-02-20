«رياح وغيوم وأمطار».. حالة الطقس اليوم بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم، حالة من الطقس غير المستقر، وغطت سماء المدينة غيوم، فضلًا عن التوقعات بهطول أمطار خفيفة خلال اليوم، وذلك خلال أيام نوه الشمس الصغيرة التي اجتاحت المدينة منذ أيام ومازالت مستمرة.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوي والاستعداد لاستقبال الأمطار أو الطقس غير مستقر.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بعدد من سيارات الشفط والسحب لتنظيف الشوارع وسحب المياه والتعامل مع أي أمطار مع تنظيف الشوارع والمصبات، وذلك بعد 4 أيام طقس غير مستقر وتساقط إنكار من حين الي آخر.

وأهابت محافظة الإسكندرية، المواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ.

ووصل عدد سيارات شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

ومن جهته، أعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إنه وفقا بتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خفيفة في بعض المناطق وأحياء المدينة مع استمرار الرياح على المدينة الساحلية.

واضاف أن عمال الصرف الصحي منذ أيام في الشوارع وذلك للعمل على تنظيف الشنانيش والمصبات في جميع احياء المدينة.