«إيني الإيطالية» تعلن إنتاجها من الغاز خلال 2020

أعلنت شركة إيني الإيطالية إنتاجها من أصول الغاز الطبيعي والنفط خلال 2020، بعد أن شهدت أسواق الطاقة العالمية إحدى أكبر صدماتها في التاريخ الحديث نتيجة جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأضافت الشركة الإيطالية نتائج أعمالها التي اطلعت «الوطن» على نسخة منها عن نتائجها للربع الرابع عام 2020، أن متوسط إنتاجها بلغ 291 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا خلال 2020.

وتشغل «إيني» حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في مصر، وكذلك مصنع دمياط لإسالة الغاز، ومشروعات أخرى.

وخرجت «إيني» رابحة من 2020، رغم تراجع إيراداتها بنسبة 36% لتبلغ 18 مليار يورو.

وخفضت الشركة إنفاقها الرأسمالي، ما أتاح لها تحقيق أرباح بلغت 1.7 مليار يورو خلال 2020، بتراجع بنسبة 43% مقارنة بـ 3 مليارات يورو في 2019.

يذكر أن شركة إيني الايطالية أعلنت عددا من اكتشافاتها فى مصر منها الآتي.

حقل ظهر

أعلنت الشركة الإيطالية، اكتشافه في يناير 2015، بمنطقة غرب مليحة العميق، بمنطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية، وبدأ التشغيل التجريبي للحقل في 2017.

النورس الكبرى

وأعلن عنه في سبتمبر الماضي، في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر، وأشارت التقييمات الأولى لنتائج البئر، إلى أنه يحوي أكثر من 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

حقل نور 1

حقل نور 1، تم اكتشافه في مارس الماضي، يقع بمحافظة شمال سيناء، شرق البحر المتوسط، على بعد نحو 50 كم من شبه جزيرة سيناء.

حقل نورس

وجرى اكتشافه في يوليو 2015، في منطقة امتياز أبو ماضي الغربية بدلتا النيل.

حقل شروق

وأُعلن عنه في أغسطس 2015، بالمياه العميقة في البحر المتوسط بمنطقة امتياز شروق (المياه الاقتصادية المصرية).

حقل نور

تم اكتشافه فى 2018، ويقع الحقل تحديدا في جنوب شرق منطقة شروق البحرية، التي تضم حقل ظهر العملاق، أحد أكبر حقول الغاز الموجودة بمنطقة شرق البحر المتوسط.

حقل فاجور

ويقع الحقل في جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، على بعد حوالى 130 كيلو مترا شمال واحة سيوة.

حقل فاجور 2

وفي يوليو 2018، أعلنت شركة إيني الإيطالية، اكتشاف نفطي ثانٍ في حقل فاجور بالصحراء الغربية.