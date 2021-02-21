س و ج.. تعرف على استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب قبل الامتحانات

تبدأ الجامعات الحكومية، بدءً من الأربعاء المقبل 24 فبراير الجاري، في استقبال الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020-2021، وذلك استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر عقدها السبت المقبل بمختلف الكليات، وفقاً للوائح العمل المنظمة لها.

وكشف عدد من رؤساء الجامعات عن تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومجابهة انتشار المرض، وفقًا لما صرحت به وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات .

وتستعرض «الوطن»، في التساؤلات التالية أبرز استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر انطلاقها السبت المقبل.

س: متى سيبدأ تسكين طلاب الجامعات بالمدن ؟

ج ـ سيتم البدء في تسكين الطلاب بدءً من الأربعاء المقبل وفقاً لجدول زمني محدد، وبالتزامن مع جداول امتحانات الطلاب بالكليات، على أن يكون التسكين قبل انطلاق موعد الامتحانات بـ72 ساعة، وفقاً لما أكده عدد من رؤساء الجامعات.

س: هل ستبدأ كل الجامعات بتسكين الطلاب في موعد محدد للكليات؟

ج ـ كل جامعة ستقوم بتسكين الطلاب وفقاً للجداول الزمني المحددة لها بما يتماشى مع جداول الامتحانات، فالقاهرة ستقوم بالتسكين الأربعاء المقبل، و حلوان ستبدأ الخميس، وجامعة المنيا الجمعة.

س: كم طالب سيكون بكل غرفة؟

ج ـ أكد عدد من نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، أن أقصى حد لكل غرفة هو تسكين طالبين بها فقط، بما يتماشى مع المساحة الكلية لها، فهناك غرف ستكون فردية وأخرى مزدوجة.

س: وما هي أبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؟

ج ـ سيتم العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقي من فيروس كورونا، سواءً من خلال الكشف الحراري والطبي على الطلاب، كما سيتم إجراء مسحة لهم قبل الإقامة بالمدن وفقاً لما صرح به رئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس.

وستتبع الجامعات تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراءات التطهير والتعقيم الدروي للمنشآت والمدن الجامعية على مدار اليوم، وإلغاء أي تجمعات طلابية.

س: في حال الاشتباه بأي طالب يثبت إصابته بكورونا.. كيف سيتم التعامل؟

ج ـ سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والفحوصات الشاملة لأي طالب يشتبه في إصابته، ووفقاً للتشخيص الطبي لهم من قبل الأطباء التابعين للمستشفيات الجامعية سيتم التعامل، مع المتابعة المستمرة من قبل الإدراءات المعنية، وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم بالمجان.