حصان أمير سعودي يفوز بجائزة قيمتها 20 مليون دولار: «سرعاته عالية»

فاز الجواد السعودي «مشرف»، المملوك للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، مساء أمس، بالمركز الأول لبطولة «كأس السعودية» العالمية لسباقات الخيل، ونال جائزتها القيمة البالغة 20 مليون دولار، بعدما استطاع بسرعاته العالية تجاوز 16 شوطا، وفقما نقل موقع «إرم نيوز».

الشوط الختامي من البطولة أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز للخيل في الرياض، قبل أن يحسم الخيال ديفيد إيجن، السباق لمصلحته وسط منافسة قوية من أبرز الخيول والخيالة في العالم.

وحضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحفل الختامي للبطولة، الذي جرى فيه تسليم كأس البطولة لمالك الجواد الأمير عبدالرحمن، وتسليم مجسم حصان، وخوذة الخيال لمدرب الجواد، جون جوسدن، والخيال ديفيد ايجن، على التوالي.

الحصـان " مشرف" بطلاً لكأس أغلى سباق خيل في العالم

للمالك الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل #كأس_السعودية_العالمي_للخيل #محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعوديةpic.twitter.com/gTluc5sx2c — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 20, 2021

فعاليات عدة وبطولات ومناسبات ترفيهية تنظمها السعودية

وتنظم السعودية كثير من الفعاليات والبطولات والمناسبات الترفيهية والثقافية والرياضية ذات الصبغة العالمية، مع سعي أكبر بلد خليجي لتحقيق أهداف خطة تنمية عملاقة تتضمن جلب إيرادات للاقتصاد النفطي من خلال تشجيع السياحة الداخلية وجذب سياح من مختلف دول العالم، واستقطاب استثمارات أجنبية.

وهذه هي النسخة الثانية من البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار، موزعة على 16 شوطا تمثل في تفاصيلها سباقات عالمية متنوعة ما بين المضمار الرملي والعشبي، لتكون من أغلى مسابقات الخيل في العالم، وتنافس بطولات شهيرة مثل كأس بيغاسوس العالمي، وكأس دبي العالمي.

جواد أمريكي فاز ببطولة العام الماضي

وضمت هذه النسخة خيالة من الجنسين، من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

وفاز بنسخة البطولة العام الماضي، الجواد الأمريكي «ماكسيمم سكيورتي» المملوك لشركة «كولمور»، بعدما نجح فارسه «جي بي ماجنير» في التفوق على فرسان منافسين من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.