منها «مهندس معماري».. تفاصيل 11 وظيفة في السعودية والأردن

طرح موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددا من الوظائف الشاغرة للعمل بالخارج والتي تتطلب عددا من الشروط للحصول على رواتب مجزية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة للمصريين للعمل في عدد من الدول العربية.

وظائف متاحة للعمل في الخارج

وظيفة مهندس معماري

اسم الشركة: شركة الأضواء.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 7-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 6000 - 6100 ريال سعودي.

وظيفة فني كاميرات وإنذر

اسم الشركة: شركة البكري لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 8.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سائق لودر

اسم الشركة: ايجيبت كارير.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

رخصة معدات ثقيلة.

الجنس المطلوب: ذكر

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة، بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة وسيط تمويل عقاري

اسم الشركة: شركة عقارية كبرى.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 ريال سعودي.

وظيفة مهندس مدني خبرة بالطرق

اسم الشركة: ايجيبت كارير.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 8 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسئول مبيعات عقارية

اسم الشركة: شركة عقارية كبرى.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎15 سنة خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 42 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 ريال سعودي.

وظيفة فني زرع شعر

اسم الشركة: عيادة الدكتورة دانا العزب لعلاج لأمراض الجلدية.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة

اسم الشركة: شركة الأضواء.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 29 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4500 - 5000 ريال سعودي.

وظيفة شيف وجبات سريعة

اسم الشركة: ايجيبت كارير.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مشرفين طرق

اسم الشركة: ايجيبت كارير.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسئول سوشيال ميديا

اسم الشركة: شركة عقارية كبرى.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 ريال سعودي.