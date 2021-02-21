«تعليم القليوبية» ترفع حالة الطوارئ استعدادا لبدء امتحانات نصف العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس المحافظة.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، إن جميع المدارس تعمل على الانتهاء من أعمال الصيانة وتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول، تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.

وأضافت أنه يتم المتابعة اليومية للمدارس والإدارات التعليمية، لمعرفة أي أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد في الأيام السابقة.

وشددت وكيل المديرية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية، والعمل على توفير المناخ المناسب للطلبة والطالبات لعقد الامتحانات.

كانت وكيل مديرية التربية والتعليم، قد عقدت اجتماعا في وقت سابق، مع موجهي عموم الأنشطة التربوية بقاعة الاجتماعات بالمديرية مع محمد عبد الرشيد، مدير عام التعليم العام.

وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية الأنشطة التربوية ودورها في خدمة العملية التعليمية، وأنها تعد الركن الأساسي من أركان المنظومة التعليمية.

وشددت على ضرورة تواصل الموجه العام بشكل دوري ومستمر مع الموجهين الأوائل والموجهين والمعلمين، للتأكيد على الانضباط والالتزام بالمتابعات المستمرة.

كما ناقشت مع موجهي الأنشطة أهم المشكلات التي تواجههم وتذليل كافة المعوقات والعقبات للوصول إلى حل لجميع المشكلات وفقا للإمكانات المتاحة، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من تحديد العجز والزيادة للمعلمين داخل المدارس.