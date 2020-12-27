تعليم القليوبية: امتحانات الصف الخامس والثاني الإعدادي «مسائي»

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، عقد امتحانات نصف العام الدراسي، النظرية والعملية للعام الدراسي الحالي، للصفوف الأول والثاني الإعدادي والرابع والخامس والسادس الإبتدائي مسائيا في إطار تخفيف أعداد الطلاب في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية إنه تم التنبيه على مديري المراحل والموجهين بتطبيق الجدول، على أن تكون امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي فترة مسائية أما الأول والثاني الإعدادي ستكون أيضا فترة مسائية في امتحانات المواد العملية، والثاني الإعدادي للمواد النظرية مسائي.

وجاءت الجداول الجديدة كالتالي :

في وقت سابق، أكد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن إجراء امتحانات نصف العام تحدي كبير في ظل تطبيق إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مشددا علي ضرورة إطلاق حملات التعقيم والتطهير بالمدارس والإلتزام بالإجراءات الإجراءات الاحترازية وضمان سلامة الطلاب والمعلمين بغرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي.

وأكد الفيومي في تصريحات صحفية أن الإستعدادات تأتي في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم بتجهيز خطتها واستعدادها داخل اللجان بالمدارس قبل امتحانات منتصف العام، ومن خلال وضع العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة أفراد منظومة الامتحانات طلاب ومراقبين ومشرفين.

ووجه الفيومي خلال الاجتماع بإتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها تعقيم وتطهير لجان الأمتحانات والمقاعد الخشبية وتقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجنة الواحدة وضرورة الألتزام بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات للطلاب والعاملين وقياس لدرجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين علي بوابات المدارس وضمان التهوية الجيدة داخل اللجان، بالإضافة إلي تنظيم دخول وخروج الطلاب من بوابات اللجان.

وشدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والحزم بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص أمام الجميع، مشيرا إلى حتمية التنفيذ الدقيق لكافة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتأكيد على ضرورة مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس.