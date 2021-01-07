وكيل تعليم القليوبية: المشاركة المجتمعية ضرورة حتمية لتطوير المنظومة

أكد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن المشاركة المجتمعية ضرورة حتمية لتطوير التعليم والدعم والمساندة في ظل ما يحيط بالوطن من أخطار وخاصة جائحة كورونا المستجد، ما يحتاج إلى تضافر الجهود لمساندة الوطن.

جاء ذلك خلال إجتماع وكيل الوزارة، اليوم، مع مجلس امناء المديرية برئاسة الدكتور محمد الفيومي وعددا من ممثلي قطاعات المجتمع المدني ومبادرة بنها لشبابها تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في حضور سماح إبراهيم وكيل المديرية ورؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية علي مستوى المحافظة ومحمد مرسي ياسين أمين المجلس بالمحافظة.

وقال وكيل الوزارة، إن أهمية مجلس الأمناء تنبع من خلال تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي بما ينعكس على العملية التعليمية وخصوصا الطلاب الذين يمثلون المنتج الرئيسي للعملية التعليمية ووضع ركيزة رئيسية لدعم وتحسين التعليم بمحافظة القليوبية .

وشدد وكيل الوزارة علي تفعيل لجنة المشاركة المجتمعية لدعم العملية التعليمية ومشاركة رجال الأعمال لخدمة العملية التعليمية

كما أكد علي أن المشاركة المجتمعية عن طريق رجال الأعمال تكون لوجه الله وبدون أي مقابل لرفعة شأن العملية التعليمية علي مستوى المحافظة.

وأعرب أحمد شعلان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ومؤسس حملة «بنها لشبابها»، عن تقديره وشكره لمديرية التعليم علي إحتضان المبادرات المجتمعية الفعالة لخدمة الوطن والعملية التعليمية مؤكدا أنه سيبذل قصاري جهده في خدمة العملية التعليمية

وأوضح شعلان أن المبادرة شاركت بتجربة فريدة في إدارة بنها التعليمية كان الهدف منها هو خدمة العملية التعليمية من خلال ميكنة إدارة شئون الطلاب وتدشين مركزا لإصدار بيانات النجاح إليكترونية في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية للتحول الرقمي.

ناقش الإجتماع أهم المشكلات التي تواجه التعليم علي مستوى الإدارات ووضع تصور لحل هذة المشكلات وتذليل كافة العقبات وضرورة إيجاد حلول لها في ظل الامكانات المتاحة.

فيما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس الأمناء، بالحضور وتم عرض أهم إنجازات المجلس خلال العام الماضي وكذلك حل المشكلات الخاصة بالعملية التعليمية، والدور البارز والفعال لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين في دعم العملية التعليمية و النهوض بمستوى الطلاب في جميع المدارس وإيجاد حل للمشكلات التي تواجه العملية التعليمية بالشراكة الفعالة مع مديرية التربية والتعليم .