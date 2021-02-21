محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا.. التكلفة 38 مليون جنيه

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية لشارع فريد ندا بمدينة بنها، والذي تم البدء في رصفه فجر اليوم، وذلك برفقة المهندس علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بنها.

وكان محافظ القليوبية قد قام مساء أمس السبت، بمتابعة أعمال الكشط والتنظيف التي تمت بالشارع قبيل رصفه، وشدد على سرعة الانتهاء من الرصف لتسهيل حركة مرور السيارات أمام المواطنين.

تأتي الزيارة في ضوء حرص الدولة على التطوير المنشود والذي يمس الحياة اليومية للمواطنين، وبناء على ما تقوم به محافظة القليوبية من تطوير لطريق كورنيش النيل بمدينة بنها عاصمة المحافظة بالتزامن مع تطوير الشوارع الرئيسيه الأخرى في بنها التي تتضمن شارعي فريد ندا ومسجد ناصر وشارع 8 وطريق مساكن طابا وميداني كاميليا ووابور الثلج.

يذكر أنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، بتكلفة تصل إلى 38 مليون جنيه ضمن خطة الجهاز المركزي للتعمير، وتصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 22 مليون جنيه.

ويشمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام استاد بنها الرياضي، وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة، وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري، بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالي.

كما شمل المخطط التجميلي تهذيب الجزيرة الوسطى، بإضافة مقاعد ثابتة مصنوعة من الرخام وأشجار مزهرة وأحواض زهور، مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم، مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.