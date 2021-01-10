وصف «غير لائق» من مستشار القليوبية الهندسي للمعترضين على مشروع تطوير بنها

وصف المهندس طلعت سلطان، المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية، مدير مركز الشبكات الأرضية بالمحافظة، معارضي مشروع تطوير بنها، وما أطلق عليه مذبحة الأشجار، وتطوير الميادين على كورنيش النيل وشارع فريد ندا ووابور الثلج أسفل كباري الرياح بـ«البهايم» وكتب على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

وقال سلطان في منشوره اليوم السبت، ما نصه «المشكلة هي أن وجود بهايم وسط الناس اللي بتخدمهم بيخليك قرفان ومستخسر فيهم مجهودك لولا السواد الأعظم من الناس النضيفة اللى تستحق الخدمة».

واستطرد «ده بيخلي جواك رغبتين كل واحدة فيهم أقوى من التانية.. الأولى: هي إنك تكبر دماغك وعن أم أبوهم ما اتخدم.. جزاء وفاقا.. والثانية: هي إنك تسمو بنفسك فوق دونية أولئك البهايم وتكمل مشوارك في خدمة الناس اللي تستحق الخدمة».

واختتم المنشور بقوله، «أنا مش هخوض في تفاصيل.. لكن أحيانا ببقا نفسي أطبق المثل اللى بيقول: إنصح صاحبك من الصبح للعصر، لو ما اتنصحش لحد العصر ضلله.. بس ضميري ومبادئي ما بيسمحوليش.. خدمة الناس شيء مزعج فعلا.. خصوصا لما بعد حرقة الدم تلاقيهم بعد المشروع ما يكمل بيعترفوا إن اللي اتعمل لهم شيىء رائع».

ورد بعض المعلقين على تصريحات سلطان، بنشر صور لشجرة أو اثنين من التي تم إزالتها بكورنيش بنها، بعد أن تبين أنها تمثل خطرا كبيرا على المواطنين، في الوقت الذي تم فيه إزالة كافة الأشجار بطول الكورنيش.

وأثار منشور المهندس طلعت سلطان ردود أفعال بين المواطنين، خاصة المعترضين على مشروع التطوير، حيث وصفوه بأنه «عشوائي ويطمس هوية عاصمة القليوبية» قائلين «طمس الهوية تدمير وليس تطوير».

فيما اشتكى البعض للواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مطالبين بفتح تحقيق في المنشور باعتباره «سب وقذف» في حق مواطني بنها، مؤكدين أنه بدلاً من التطاول كان على المحافظة القيام بحوار مجتمعي حول المشروع، بدلاً من إطلاقه بعشوائية تنذر بكارثة، مثلما حدث في مشروع تطوير منطقة الإشارة التي جرت في عهد المحافظ الأسبق اللواء عمرو عبد المنعم، الذي خلف كارثة نفق وكوبري الشهيد الجندي.

وفي السياق ذاته، قال اللواء عبدالحميد الهجان في تصريحات صحفية اليوم، على هامش تفقده لمشروع تطوير بنها، إنه وجه بضرورة العمل في المشروع بشكل لا يعيق الحركة، مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع، الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة، مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم طلاء واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

وأضاف المحافظ، أنه وجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال، سواء التشجير أو الإنشاءات أو الشكل الجمالي، مشيرا إلى أن المشروع تبلغ التكلفة الإجمالية له 38 مليون جنيه.

وقال المحافظ، إنه وجه بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة، ليتم تسليم المشروع، مؤكدا على ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

وأوضح المحافظ، أنه تفقد ممشى النيل بمدينة بنها، حيث تفقد أعمال المرحلة الأولى والتي تم الإنتهاء منها بطول 400 متر بتكلفة 19 مليون جنيه، ووجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة للممشي، وضرورة إنشائه بشكل جمالي مميز يليق بعاصمة محافظة القليوبية، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل.

يذكر أن مشروع تطوير مدينة بنها، شهد خلال الفترة الماضية اعتراضات من المواطنين بسبب تدمير عدد من الأشجار والميادين الحديثة بمنطقة الكورنيش بالفيلات، وأسفل كوبري الرياح ببنها، الأمر الذي أثار المواطنين، حيث وصفوا التطوير بأنه تدمير، ما دعا المحافظة لإصدار بيان شرحت فيه تفاصيل المشروع وتداعيات إزالة الأشجار العتيقة لأنها تمثل خطرا على المواطنين.