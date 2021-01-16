القليوبية تكشف تفاصيل تطوير كورنيش بنها بعد أزمة «اللفظ الخارج».. صور

كشفت محافظة القليوبية عن المخطط التفصيلي لتطوير كورنيش بنها، والذي تسبب في أزمة «اللفظ الخارج»، حين وصف المستشار الهندسي المعزول، طلعت سلطان، أهالي العاصمة المعترضين على المشروع بـ «البهايم».

وأكدت المحافظة في منشور على صفحتها الرسمية، أن المشروع نقلة حضارية ستغير من شكل الكورنيش والمنطقة بطريقة حضارية وتراعي الذوق والشكل الحضاري، حيث يعد الكورنيش هو المتنفس الوحيد للأهالى والشباب فى الوقت الحالى بعد غلق الحدائق بسبب كورونا، ويخرج شباب وعائلات المدينة للكورنيش للتنزه والاستمتاع بالهواء العليل والتمتع بالمنظر الجمالى للنيل.

وتناول المنشور عدة صور للمشروع في الشكل النهائي تم نشرها حتى يطمئن المواطنين على سير المشروع ونتيجته النهائية ولمواجهة الاعتراضات على المشروع وطريقة تنفيذه.

«الوطن»، يستعرض صور ماكيتات المشروع والمعتمدة من المحافظة للمشروع

في سياق متصل يجرى على قدم وساق أعمال المشروع، حيث قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة تولى اهتماما بالشكل الجمالى، مشيرا إلى أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى ويتضمن أعمال تطوير شارعى مسجد ناصر و8 كمداخل للكورنيش، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه

وأوضح المحافظ أن جميع الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة، مشيرا أن المشروع راعى إقامة رمبات لذوي الاحتياجات الخاصة بامتداد الكورنيش مع سرعة الانتهاء فى الوقت المحدد والعمل، بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة تنفيذ الشركة للأعمال على الوجه الأكمل، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.

وأوضح الدكتور إسلام رجب، مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة، أن أعمال التطوير تشمل تجديد الأسوار الخرسانية والحديدية بارتفاع 150 سنتميترا، ودهانها بألوان جديدة وتكسير بلاط الانترلوك وتركيب جرانيت وتغيير المقاعد القديمة، واعتبار منطقة الكورنيش منطقة عمل حتى الانتهاء من استكمال أعمال التطوير بالكامل، إضافة إلى وضع شماسى، مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالية علاوة على أعمال بعض الشوارع المؤدية إليه.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من أعمال التطوير سيتم تركيب أعمدة إنارة بارتفاع 1.5 متر، وسلات قمامة على الأعمدة لإدخال اللمسة الجمالية للمدينة.