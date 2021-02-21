أمين الشيوخ لـ«الوطن»: 120 نائبا قدموا رغبات للالتحاق باللجان النوعية

أكد المستشار محمود إسماعيل، الآمين العام لمجلس الشيوخ، أن إجمالي عدد النواب الذين تقدموا برغباتهم لعضوية اللجان البرلمانية هو 120 نائبا من أصل 297 نائبا بمجلس الشيوخ.

وتوقع إسماعيل في تصريحات، لـ«الوطن»، ارتفاع عدد النواب المتقدمين برغباتهم للاشترك في اللجان النوعية خلال الساعات القادمة، لا سيما أن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ حدد آخر موعد لاستلام الرغبات وهو غدا الاثنين.

وقال إن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ لن تسكن النواب وفقا لرغباتهم إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والذي أقره مجلس النواب بصفة نهائية في الجلسات البرلمانية السابقة.

واستطرد قائلا: «تيسييرا على النواب تم إرسال استمارة الرغبات عبر خاصية الواتس اب، وكذلك الإيميل ويقوم كل نائب بإبداء رغبة أولى وثانية في الاشتراك في اللجان النوعية وعددها 14 لجنة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين لايشتركون في عضوية اللجان باعتبارهم هيئة مكتب المجلس».

وشدد المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ على أنه سيتم طباعة نسخ من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فضلا عن إرسالها عبر الإيميل لكل أعضاء المجلس عقب التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وذلك حتى يتمكن كل نائب من قراءتها عن طريق «التابلت» الخاص به.

اختصاصات مجلس الشيوخ

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات؛ وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.