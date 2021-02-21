6 مطالب من نائبة مطروح لرئيس «النواب» لدعم التعليم في واحة سيوة

في الوقت الذي انطلقت فيه الدورة البرلمانية دور الانعقاد الأول بمجلس النواب خلال الأيام الماضية، حرصت النائبة فتحية السنوسي أبوبكر عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح على حصر بعض الخدمات التى تحتاجها سيوة ورفعها لرئيس مجلس النواب، ومخاطبة الوزير بجميع هذه الاحتياجات.

والتقت النائبة فتحية السنوسي بنت واحة سيوة، مع الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وعرضت الطلبات الموجهة إلى أكثر من وزارة لما له من نظرة تقدير لمحافظة مطروح، والمحافظات الحدودية وسيوة خاصة، حسب النائبة، بعد توصيات رئيس الجمهورية المستمرة لتنمية واحة سيوة.

وأكدت النائبة أن القيادة السياسية تهتم بواحة سيوة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أشهر قليلة، بالنهوض بالواحة فى مختلف قطاعاتها، ومنها قطاع الزراعة والاهتمام بالزراعات وتطوير الميكنة الزراعية بها، وتطوير الرى للمزارع والجناين على مستوى الواحة، خاصة وأن سيوة تشتهر بزراعة وإنتاج نخيل التمر، والزيتون، وتطبيق نظم الري الحديث بالرش والتنقيط، والاهتمام بالسياحة بالواحة، بجانب حل مشاكل سيوة ومنها تطوير طريق «سيوة - مطروح» وازدواجه بأحدث الأساليب العلمية للطرق الحديثة، وحل مشكلة الصرف الزراعي في الواحة، والتى بدأت وزارتا الزراعة والري في تنفيذ توجيهات الرئيس ما يعود على سيوة بالتنمية فى عدة مجالات.

وتنشر «الوطن» 6 مطالب من النائبة في قطاع التعليم والتى قدمتها إلى رئيس مجلس النواب، ورفعتها إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي طبقا لاحتياجات أهالي واحة سيوة.

- سد العجز الصارخ للمعلمين في مدارس واحة سيوة.

- العمل على زيادة التعاقدات لأبناء الواحة من خريجي كليات التربية.

- زيادة الحافز المادي للمعلمين أسوة بالمحافظات النائية مثل سيناء لجذب العاملين.

- إضافة تخصصات «تكيف وتبريد، وسيارات وإلكترونيات» إلى المدرسة الثانوية الفنية الوحيدة في الواحة، خاصة وأن سيوة في أمس الحاجة لهذه التخصصات، وتبعد 320 كيلو عن مرسى مطروح أقرب مدينة لها، بها تعليم فني.

- تخفيض القيمة المادية للحصول على الدبلومة من كلية التربية، ليتسنى لجميع الخريجين من العاملين بالتدريس الحصول عليها.

- إقامة المدرسة التجريبية بعد انتهاء تخصيص أرض لإقامتها في سيوة.