وفاة شاب مصري بالكويت قبل نقله للمستشفى بسكتة قلبية

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، صباح اليوم، أنَّ وافد مصري يبلغ من العمر 33 عاما توفي إثر نوبة قلبية ألمت به داخل محل لبيع الخشب.

وقال مصدر أمني للصحيفة، إنَّ الوافد أسعف إلى المستشفى ولكنه وصل متوفيًا وتمّ تسجيل الواقعة كوفاة طبيعية.

وفي أغسطس 2020، صدر تقرير عن وزارة القوى العاملة بشأن عدد الوافدين المصريين المقيمين بالكويت حتى نهاية 2019، والمقدر عددهم بـ671 ألف وافد مصري مقيم في الكويت، يمثلون 20,83% من عدد السكان الإجمالي لدولة الكويت، ويحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين من بين الدول بعد الهند.

ووفقًا لبيانات إدارة الإحصاء الكويتية المنشورة في جريدة الجريدة الكويتية بتاريخ 20 أغسطس 2019، فالعدد الإجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي الكويتي في نهاية عام 2018، بلغ 40897 عاملًا، يشكل الذكور منهم 26545، والإناث 14352، وإجمالي المصريين العاملين في القطاع الخاص 451960 عاملاً؛ 343500 ذكورًا و17460 إناثًا.