استعدادا لصرف المرتبات.. البنوك تبدأ تغذية ماكينات الـATM مساء اليوم

كشفت مصادر مصرفية، عن بدأ البنوك في تغذية ماكينات الصراف الآلي مساء اليوم، البالغ عددها نحو 14 ألف، وتغطي أنحاء الجمهورية كافة، استعداد لصرف رواتب قرابة الـ5 ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

السيولة جاهزة لصرف رواتب فبراير

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن السيولة جاهزة لصرف رواتب فبراير لموظفي الدولة، اعتبارا من الاثنين، مشيرة إلى أنه زودت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في ربوع الجمهورية بما يلزم من «الكاش»، مع توفير فرق صيانة ودعم فني للتدخل السريع في حالة الطواريء.

وحددت المالية مواعيد صرف رواتب نحو 5 ملايين عامل وموظف بالدولة لمدة 3 أشهر مقبلة حددتها بدقة، وقسمت عمليات الصرف للموظفين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على مدار 3 أيام، باستثناء شهر مارس على يومين فقط، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أبرز الوزارات التي تصرف المعاشات

وستتلقى وزارات «التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، الكهرباء، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي»، رواتب العاملين بها في اليوم الثاني 24 فبراير، لتصرف بعدها في اليوم الثالث 25 فبراير رواتب العاملين بوزارات «التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية».

وتعتزم 35 جهة حكومية، البدء في صرف رواتب شهر فبراير الجاري، ابتداءً من الاثنين المقبل، وتستعد وزارة المالية لصرف الرواتب لنحو 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة، وفقا لكتابا دوري صدر عن الوزارة، ديسمبر الماضي.

ويبدأ صرف رواتب فبراير المقبل الجاري يوم الاثنين 23 فبراير للعاملين في 35 وزارة وهيئة، ثم العاملين في 21 وزارة وهيئة أخرى يوم الثلاثاء 24 فبراير، ثم العاملين في 9 وزارات وهيئات يوم الأربعاء 25 فبراير.