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"المفتي" يوضح كيفية التوفيق بين الرؤية الشرعية والفلكية للأهلة

"المفتي" يوضح كيفية التوفيق بين الرؤية الشرعية والفلكية للأهلة

البرلمان: فتح ملف العقود المؤقتة للمعلمين بعد إجازة العيد

البرلمان: فتح ملف العقود المؤقتة للمعلمين بعد إجازة العيد

حسام موافي ينصح بتناول 5 وجبات يوميا للمساعدة على إنقاص الوزن

حسام موافي ينصح بتناول 5 وجبات يوميا للمساعدة على إنقاص الوزن

"الأوقاف": آخر صلوات التراويح والتهجد.. الليلة

"الأوقاف": آخر صلوات التراويح والتهجد.. الليلة

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