"التضامن": معاشات يونيو في "الصراف الآلى" غدا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM"، اعتباراً من غد الاثنين.

وشددت "القباج"، على أنه تم الاستقرار على الاستمرار فى وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يونيو، حيث يتم الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مستفيد، من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال يومى الاثنين والثلاثاء المُقبلين، أما فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، وعددهم 2.4 مليون مستفيد، فسيقومون بالصرف يومى الأربعاء والخميس 3 و4 من شهر يونيو، وأصحاب المعاشات البالغة قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، ويبلغ عددهم مليون مستفيد، يتم الصرف لهم يومى الأحد والاثنين 7 و8 من شهر يونيو، وبالنسبة لفئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

وأضافت أنه سيتم صرف المعاشات المحوّلة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، البالغ عددهم ما يزيد على 1.68 مليون حالة، بقيمة إجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه، اعتباراً من غد الاثنين.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد على 8.37 مليون صاحب معاش، بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه.