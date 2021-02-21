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محمود مسلم

«الداخلية» تحصّل 626 ألفا و250 جنيها غرامة كمامة في يوم واحد

ضبط 12626 شخص لعدم ارتداء الماسك وتحرير 571 مخالفة غلق 

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الوطن
12:26 م | الأحد 21 فبراير 2021
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

خلصت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 12626 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12525 شخصًا المقدرة بـ626.250 جنيه، وتحرير محاضر لـ101 شخص لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 571 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 185 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1243 أرجيلة.

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