ضبط 221 قطعة سلاح وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك في إطار مواصلة الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات؛ في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط 221 قطعة سلاح ناري، بحوزة 189 متهمًا، وذلك على النحو التالي «19 بندقية آلية، 35 بندقية خرطوش، 19 طبنجة، 148 فرد محلي، 639 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، و223 قطعة سلاح أبيض».

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 80308 أحكام قضائية متنوعة بإجمالي 6572 محكومًا عليهم، وذلك على النحو التالي «365 حكم جناية، 23916 حكم حبس جزئي، 4971 حكم حبس مستأنف، 39183 حكم غرامة، و11873 مخالفة».

وتم في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط 261 قضية مخدرات بإجمالي 282 متهمًا، ضُبط خلالها «كمية من مخدر البانجو وزنت (24,559 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (13,937 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,346 كيلو جرام)، كمية من مخدر الاستروكس وزنت (3,300 كيلو جرام)، كمية من مخدر شابو وزنت (1,214كيلو جرام)، كمية من مخدر هيدرو وزنت (520 جرامًا)، كمية من مخدر البودر وزنت (403 جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (158 جرامًا)، كمية من مخدر الفودو وزنت (40 جرامًا)، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (150 جرامًا)، و5502 أقراص مخدرة».

كما تم في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ضبط 55 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 29 متهمًا، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 354 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 29134 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.