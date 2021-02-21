قنصل مصر بالسنغال لـ«الوطن»: ننتظر الزمالك في المطار منذ الواحدة صباحا

قال عامر مزروع، قنصل مصر في السنغال، إن بعثة الفريق الأول بنادي الزمالك لكرة القدم لم تغادر الجزائر حتى الآن، بعد تعثر دخولهم إلى موريتانيا، ومن ثم الوصول إلى السنغال لملاقاة فريق تونجيت السنغالي، ضمن دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال قنصل مصر، في تصريح لـ«الوطن»، إن أفراد من البعثة الدبلوماسية، هو من بينهم، ينتظرون وصول بعثة نادي الزمالك، التي كان من المقرر لها الواحدة صباحا، إلا أنها حتى الآن لم تغادر الجزائر، بعد تغيير وجهتها إلى هناك، بدلا من موريتانيا.

وأكد القنصل عامر مزروع، أن البعثة الدبلوماسية المصرية لا تزال تنتظر وصول فريق الزمالك.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة تونجيت، بطل السنغال، في عقر داره في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.