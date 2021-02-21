بدء بالعمل بالمرحلتين الثالثة والرابعة لتطوير كورنيش طنطا

أكد الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، أنه جاري العمل بالمرحلتين الثالثة والرابعة في تطوير كورنيش ترعة القاصد بمدينة طنطا، وذلك للانتهاء من إنشاء محور مروري جديد حول مدينة طنطا لأول مرة، يساهم في اختصار الوقت والمسافات بين شوارع مدينة طنطا، وذلك بطول 8 كيلومتر بإجمالي تكلفة نحو 70 مليون جنيه.

وأضاف رئيس حي ثان طنطا، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال التطوير والتي امتدت إلى منطقة الاستاد بطنطا، وخلال المرحلة الثانية تم الانتهاء من مزلقان الجميل وحتى شارع الأشرف بتكلفه 16 مليون جنيه.

وأوضح أنه بدأ العمل بالمرحلة الثالثة من شارع الأشرف وحتى كوبري قحافة بطول 2 كم مقسمة على جزئين، «الخطة الاستثمارية 1 كم بتكلفه 15 مليون، و1 كيلو متر ضمن تطوير العشوائيات بمنطقه قحافة».

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة تبدأ من مزلقان الجميل بسكة المحلة وحتى كوبري فاروق بطول 2 كيلو و400 متر بتكلفه 70 مليون جنيه، وجاري العمل بهذه القطاعات الآن.

وأضاف رئيس حي ثان طنطا، أن العمل قائم في المرحلتين الثالثة والرابعة على قدم وساق، وفور الانتهاء منهم نكون خلقنا محور بطول 8 كم تقريبا من كوبري فاروق بالجلاء إلى كوبري الجامعة بأول طريق محلة منوف، وهو سيكون متنفس حضاري للمواطنين بمدينة طنطا بصفة خاصة، ومحافظة الغربية بصفة عامة.