محافظ الغربية: لا يوجد إعاقة لحركة المرور في الطرق السريعة والرئيسية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن بعض مناطق المحافظة تتعرض لسقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة، وأكثرها في طنطا والمحلة، والقرى يوجد عليها كميات كبيرة من الأمطار؛ ولكن المحافظة مستعدة ولديها خطة انتشار، ومتواجدون منذ الأمس في الشوارع على مدار 24 ساعة، ويتعاملون مع كل التطورات، ولا يوجد أي إعاقة لحركة المرور، خاصة في الطرق السريعة والرئيسية، والأنفاق، و«الأمور على ما يرام».

إلغاء الإجازات لكل العاملين

وأضاف «رحمي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «أحداث اليوم» المذاع على قناة «Extra News»، الأربعاء، أنهم ألغوا كل الإجازات لكل العاملين في معدات سحب المياه، وتم تفعيل غرفة العمليات، وهم على تواصل مستمر مع كل مركز ومدينة، والوحدات المحلية وشركات الصرف الصحي موجودة بسياراتها عند الحاجة.

وتابع محافظ الغربية، أنهم يسحبون مياه الأمطار من المناطق التي تهطل فيها، ويسبق ذلك عملية تنظيف البالوعات الخاصة بالأمطار، وفي كل الشوارع التي تم رصفها حديثا كلها مزودة بشبكة لصرف الأمطار، وبالتالي لا يوجد بها تجمعات للمياه، وبالتالي فإنهم يركزون على الشوارع القديمة التي لا يوجد بها بالوعات لصرف مياه الأمطار.

التطوير ساهم في لتصدي لموجة الطقس

وأوضح أن عملية التطوير التي تمت مؤخرا في المحافظة ساهمت كثيرا في التصدي لموجة الطقس السيئ، وعندما يكون الشارع مجهزا بوحدات الصرف، ومتصل بالترع، فإنه يوفر مجهود كبير في مواجهة الطقس، وتكون هناك سيولة مرورية في المكان.

ولفت إلى أنهم في مثل هذه الظروف يخافون على شيئين أولهما أعمدة الكهرباء، وثانيهما محطات الصرف الصحي، مشددا على أنه إذا فصلت الكهرباء في محطات الصرف فإن هذا يعلي من منسوب المياه في الشبكة، وهذا يؤدي إلى زيادة المياه إضافة إلى مياه الأمطار، ولذلك يؤمنون على هذه المحطات ويراجعون أعمدة الإنارة.