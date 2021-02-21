محافظ الغربية يناقش موقف 830 مشروعا بإجمالي 24 مليار جنيه

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا مع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

واستعرض المحافظ مع الحاضرين نسب تنفيذ مشروعات المديريات 2019/ 2020 و2020/2021 والبالغ عددها 830 مشروعا بإجمالي 24 مليار و896 مليون جنيه، حيث تمت مناقشة الموقف الحالي بمستشفيات «بشبيش، حميات المحلة، وصدر بسيون»، وناقش المحافظ موقف مشروعات المجزر الآلي بشبشير الحصة وتأهيل وتبطين الترع، واستعراض موقف مشروعات مديريات التربية والتعليم، الطرق، الري، الإسكان، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التموين، الطب البيطري وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري والاتصالات.

وناقش المحافظ موقف المشروعات المتعثرة وآليات تفعيلها والانتهاء منها في أسرع وقت، وخلال الاجتماع تم التوجيه بدراسة إمكان إنشاء كورنيش بمدينة بسيون، وتبرع الأهالي بقطعة أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بإحدى قرى زفتى وخطط رد الشيء لأصله بالمحلة وطنطا.

واستعرض المحافظ موقف مشروعات الرصف ضمن أربع خطط هي «رد الشيء لأصله، الإضافية، الاستثمارية وتطوير العشوائيات»، حيث وجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تقوم بالحفر عقب عمليات الرصف، مشددًا على الالتزام باستلام كل الطرق في مواعيدها وبأعلى المواصفات القياسية.

وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، خلال موجة الطقس الأخيرة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد، خاصةً في قطاع النظافة، وتحديد أماكن صالحة لإقامة أكشاك وعربات متنقلة.