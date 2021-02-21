عاجل.. هالة زايد عن افتتاح الرئيس لمشروعات الصحة: مسؤولية كبيرة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنَّ الجميع كان سعيدا بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدة مشروعات تخص وزارة الصحة، ومن ضمنها التأمين الصحي الشامل، والمرحلة الأولى من التأمين الصحي في 3 محافظات، وهي الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر، مشيرة إلى أنَّها أجرت جولة أمس بالإسماعيلية لمتابعة الوضع على الأرض، وللتأكّد من جدارة الخدمة بالمرحلة الأولى، وتسريع معدلات التنفيذ واستعدادات المرحلة الثانية.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أوضاع فيروس كورونا أنَّها ستجري جولات أخرى في الأقصر غدًا، والأسبوع المقبل بأسوان والسويس، مشيرة إلى أنَّ افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات مسؤولية كبيرة للتأكّد الدائم من جدارة التشغيل.