«مكافحة كورونا»: لن نحذف أي دواء فعال من البروتوكول الجديد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن التحديث في بروتوكولات العلاج الخاصة بكورونا لا تعني التغيير، ولكن هناك بعض الأدوية التي سيتم إضافتها لأن هناك بعض الدراسات سواء التي تمت في مستشفيات وزارة الصحة المصرية أو الدراسات التي تمت في الخارج وأثبتت كفاءة، موضحا أن هناك بعض الأدوية سيتم إضافتها؛ ولكن لن يتم حذف أي أدوية من البروتوكول الجديد لأن بروتوكول شهر نوفمبر 2020 كان ناجحا للغاية، ولا يوجد أي أعراض جانبية حدثت للمرضى.

وأضاف حسني، خلال مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أوضاع فيروس كورونا، أنه سيتم إضافة بعض الأدوية التي أثبتت نجاحا في الفترة الماضية، وبالنسبة لبعض الأدوية التي تستخدم كوقاية لم تثبت الدراسات حتى الآن كفاءتها كوقاية من كورونا، وشدد على ضرورة عدم استخدام أي أدوية للوقاية إلا باستشارة الطبيب.