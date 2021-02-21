ضبط موظف استولى على أموال جمعية خيرية في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف يعمل بإحدى الجمعيات الأهلية، في قنا، لاستغلال منصبه الوظيفي، للاستيلاء على أموال الجمعية، يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام «موظف بإحدى الجمعيات بمحافظة قنا– مقيم بدائرة قسم شرطة قنا – له معلومات جنائية» في غضون الفترة من عام 2017 حتى عام 2020، باستغلال موقعه الوظيفي بالجمعية، كونه المنوط به إصدار الشيكات البنكية من حساب الجمعية بأحد البنوك بقنا، وقام بإصدار17 شيكا، بقيمة مالية محددة والاستيلاء عليها لنفسه، ما أضر بأموال جهة عمله بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها، وتأكد ذلك بتقرير لجنة من الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالجيزة لممارسته نشاطًا إجراميًا في تزوير جوازات وتأشيرات السفر.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، التابعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام «أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة»، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية من بينها «تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي – جوزات سفر – أذون سفر – بصمات أختام سفر ووصول للعديد من المطارات»، بقصد ترويجها على من لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة واستخدامها في السفر للخارج، متخذًا من مقر إقامته وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على الآتي:

- 11 أختام أكلاشيه مقلدة.

تأشيرتي سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي – شنجن - «مقلدتين» أحدهما مطبوعة على ورقة كلك «كإحدى مراحل التزوير»، والثانية خالية البيانات «معدة للتزوير».

- 5 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة.

- 9 أغلفة بلاستيكية لجوازات سفر.

- 112 صفحة منزوعة من جوازات سفر – جميعها لجوازات سفر إصدارات قديمة غير مميكنة ما قبل عام 2008 - «مزورة عن طريق التلاعب بالصور الشخصية والمحو والإضافة في البيانات».

أذن سفر بغرض السياحة لدولة الإمارات «مزور بالكامل».

- 6 ورقات خالية البيانات ممهورة بخاتم يقرأ بصمته مستشفى السلام «معدة للتزوير».

- 3 صور ضوئية من شهادات قيد زواج – خالية البيانات «معدة للتزوير».

مجموعة من الصورة الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء العديد من الأشخاص.

- 3 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية، لاستخراج تأشيرات سفر للمواطنين من السفارات الأجنبية مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع «شخصين – لهما معلومات جنائية»، تم ضبط أحدهم وجار تكثيف الجهود لضبط الآخر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.