للمرة الثالثة خلال 6 أيام.. كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بالأقصر

انقطعت المياه عن مدينة الأقصر ونواحيها، بسبب كسر مفاجئ في ماسورة مياه بشارع خالد بن الوليد بوسط مدينة الأقصر، وهو الكسر المفاجئ الثالث خلال 6 أيام.

وتسبب الكسر في هبوط أرضي بالمنطقة، وغرق الشوارع الرئيسية ودخول المياه لشركة هندسة الكهرباء المجاورة لمنطقة الكسر.

كما تسبب كسر ماسورة المياه في تعطيل الحركة المرورية، حيث تم تحويل السيارات القادمة من العوامية إلى شارع سان جوزيف بعد غلق شارع خالد بن الوليد.

وبدأت شركة المياه والصرف الصحي في إصلاح الكسر من خلال عشرات المهندسين والعمال.

وطمأن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، الأهالي بأن المياه ستعود سريعا عقب انتهاء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة المياه.

وعبر أهالي مدينة الأقصر عن استيائهم من الأعطال وانقطاع المياه بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، بسبب تهالك شبكة المياه التي أنشئت عام 1928.

وطالب الأهالي بحلول جذرية للمشكلة التي تسيئ للوجه الحضاري لمدينة الأقصر، خاصة وأن المنطقة التي يتكرر فيها الكسر بها عشرات الفنادق السياحية ذات الخمس نجوم.

وشكا سكان منطقة شرق السكة الحديد من عدم وصول المياه خلال الأيام الماضية سوى لبضعة ساعات فقط بسبب الأعطال المتكررة.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هاشتاج تحت عنوان إقالة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحملوه مسئولية انهيار شبكة المياه في الأقصر.