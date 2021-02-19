بالأسماء.. قطع المياه 10 ساعات عن بعض المناطق بالقاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة الزيتون (شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الأميرية – شارع المطرية - شارع الصحة - ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي)، ومنطقة مصر الجديدة (شارع السباق – إسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الإسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون )، اعتباراً من الساعة الـ10 صباح غد السبت الموافق 20/ 2/ 2021، وحتى الساعة الـ8 مساء نفس اليوم، نظرا لأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، َمؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.