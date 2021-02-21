نجل الفنان محمد رضا في ذكرى وفاته: موهبته فرضت نفسها «فيديو»

قال أحمد رضا، نجل الفنان الراحل محمد رضا إن والده كان في المنزل أو عمله يهتم بكل صغيرة وكبيرة في المكان، وكذلك بمن حوله، مشيرا إلى أنه كان لديه موهبة التمثيل منذ صغره، ما جعله يغير مسار حياته ويتجه للفن ويصر عليه.

وأضاف نجل الفنان محمد رضا في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن موهبته فرضت نفسها وأصر على النجاح، وبالفعل جسد دور المعلم وابن البلد، وقدم أداءً متميزا وفريدا، وبالفعل لم يكرره من بعده أي شخص، وهو سر نجاحه واستمراريته.

وأشار أحمد، إلى أن والده لم يكن يفكر في مساحة دوره كبير أو صغير، ولم يكن يفكر في الأجر المادي أو المقابل الذي سيتقضاه عن دوره، وكان يرى دائما أن الأموال فقط تأتي لإسعاد الإنسان، ولكي تنفق ولا تكتنز، وكان كثير المجاملة في قدر الأجر الذي يتقاضاه، وحتى فيما يخص الاسم وكتابة اسمه بالتتر، كان لا يلتفت لمثل تلك الأمور، وكان يركز على الإضافة الذي سيضيفها للعمل الفني.

الفنان محمد رضا، من مواليد 20 ديسمبر من عام 1921، بمحافظة أسيوط، حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938، وعمل مهندسا للبترول، ولكنه قرر الاتجاه إلى الفن، ونجح في الحصول على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتلمذ على يد كل من يوسف وهبي وزكي طليمات.

وفي 21 فبراير 1995، رحل محمد رضا، ومن أشهر أفلامه، «جعلوني مجرما، وحكاية بنت اسمها محمود، وعماشة في الأدغال، وإنت اللي قتلت بابايا، وسفاح النساء، والزواج على الطريقة الحديثة»، ومن أعماله الدرامية «ساكن قصادي، وبطل الدوري».