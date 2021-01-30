جمال مبارك وشيرين رضا وحلمي يصلون عزاء محمد الصغير

وصل، منذ قليل، جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وشيرين رضا وأحمد السعدني ورامز جلال ومحمد هنيدي وأحمد حلمي إلى عزاء محمد الصغير المقام حاليات أمام منزل الصغير بأكتوبر.

ويستقبل العزاء كل من أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير، وسبق وقدم واجب العزاء مساء أمس كل من أمير كرارة، شريف منير، محمد سامي، مي عمر، إدوارد، حسام شوقي، وكان محمد الصغير رجل عن دنيانا صباح أمس الجمعة وشيع جثمانه من مسجد «الثورة» بمصر الجديدة، ودفن في مقابر العائلة.