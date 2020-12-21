«رفضنا أدواره الشريرة».. نجل محمد رضا يكشف أسرارا عن حياته الشخصية

قال أحمد محمد رضا، نجل الفنان الراحل محمد رضا، إن والده كان من الأجيال الرائدة في صناعة الفن والسينما في مصر، كما أن الكثير من الجماهير يشاهدون أعمال والده حتى الآن، حيث إن الأفلام التي شارك فيها والده توضح صورة الأسرة المصرية البسيطة والجو الأسري الهادي، والفنانين في الزمن الماضي كان لديهم حرفية شديدة في اختيار الأدوار التي يقوم بتقديمها للجماهير كي تنال إعجابهم، لذلك أعمال الجيل القديم باقية حتى الآن لأنها تتمتع بإحساس عالٍ وصدق في الأداء.

محمد رضا كانت له طقوس خاصة في أداء الأدوار

وأضاف «رضا»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، الذي يٌعرض على شاشة «cbc »، أن والده كان لديه طقوس خاصة في أداء الأدوار، وكان يعمل علي تقطيع الدور ومذاكرته عدة مرات حتى يؤدي دوره بصورة جيدة، كما أن والده كان يعمل على إعادة كتابة السيناريو الخاص بالمشهد أو الدور الذي يؤديه بطريقة الخاصة كي يصل للمشاهد بالصورة الصحيحة.

محمد رضا تعامل مع شخصية «المعلم» بحب وإتقان لتخرج بشكل مرتب

وأوضح نجل الفنان الراحل، أن والده كان لديه بصمة خاصة في أداء السيناريو الخاص بالأدوار التي يقدمها ويغير بعض الجمل في الأدوار كي يتعامل معها بصدق وإحساس على الرغم أن المنتجين لم يسألوه لماذا تغير في كتابة كلمات السيناريو الخاص بالأدوار، يقينا منهم أنه يعمل ذلك بحرفية وأداء عالٍ، كما أن والده كان يتعامل مع شخصية «المعلم» بحب وإتقان كي تخرج كما رتب لها في خيالة.

ملابس الراحل محمد رضا في الأعمال الفنية كانت شخصية

وأشار إلى أن ملابس والده كان شخصية وليس لها بملابس الأفلام وكان يعمل على تحضيرها بنفسه دون تدخل أي أحد، موضحًا أن والده عاصر الكثير من الفنانين الكبار خلال فترة عمله في السينما وأن دور الشرير الذي قدمه ترك أثرًا كبيرا في قلوب المشاهدين وكنا نرفض في المنزل أداءه لهذه الأدوار الشريرة.