حل أزمة الحجز الإداري.. أبرز نتائج لقاء «العناني» بمستثمري البحر الأحمر

قال تامر نبيل الأمين العام لجمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن اللقاء الذي جرى أمس الأول بالغردقة بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مع مستثمرو السياحة بالمحافظة، شهد مناقشة العديد من المشكلات التي يتعرض لها العاملون بالقطاع السياحي وسبل حلها.

إرجاء مناقشة أزمة حرق الأسعار بسبب كورونا

وأضاف لـ«الوطن»، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة، طالب المستثمرون بتأجيل مناقشة قضية حرق الأسعار، وبيع المنتج السياحي المصري بأقل من سعر التكلفة إلى وقت آخر بسبب أزمة كورونا الحالية، التي أوجدت انخفاضا كبيرا في أسعار الغرف الفندقية لرغبة الفنادق، في جذب أي أعداد من السياح فى ظل الركود السياحي الذي يعاني منه العالم حاليا، ورغبة تلك المنشآت في الاستمرار في العمل، ودفع رواتب العاملين بها.

وأوضح أن العناني، وعد أن تكون تلك القضية على رأس أولويات الوزارات، بعد تحسن نسب الحركة السياحية الوافدة لمصر، فضلا عن أن قانون السياحة الجديد الذي سيتم مناقشته بمجلس النواب، وضع عقوبات مغلظة على المنشآت الفندقية والسياحية تصل لحد الإغلاق، وإلغاء الترخيص، نظرا لتأثير تلك الظاهرة سلبيا على الأقتصاد المصرى وسمعة السياحة المصرية.

وأشار إلى أن مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، شكوا لوزير السياحة، من صدور أحكام بالغلق الإداري، للفنادق بسبب عدم سداد مستحقات بعض الجهات الحكومية كالتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن الوزير أكد أن الحكومة ألغت الحجز الإداري على المنشآت السياحية والفندقية، حتى نهاية العام الجاري، موضحا أنه سيتم عقد لقاء مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية لحل تلك الأزمة، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الإطار.

وأوضح نبيل، أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أكد أنه سيتم مناقشة تشغيل خطوط طيران مباشرة لمصر للطيران من ألمانيا إلى الغردقة، ومن إيطاليا إلى شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج.