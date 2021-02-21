عاجل.. إصابة 18 في حادث تصادم سيارتين أمام جامعة الأزهر بالمنيا

أصيب 18 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين نقل و«فنطاس» وربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام جامعة الأزهر في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «4278 ن ج ر» ربع نقل، و«2467» نقل بفنطاس، أمام مقر جامعة الأزهر بالطريق الصحراوي الغربي في مركز بني مزار، وذلك بسبب التخطي الخاطئ للسيارة الثانية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 18 شخصا بكدمات وجروح واشتباه ارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى التكامل بالشيخ فضل في بني مزار.

على الجانب الآخر، شهد الطريق الدائري بمركز سمالوط اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بمقطورة بالطريق الدائري أمام عزبة الشقراني، مما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 3 أخرين تم نقلهم لمستشفى قلوصنا.

كما شهد مركز مطاي اليوم الأحد، حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إصابة قائدها مصطفى محمد، 16 عامًا، واثنين من مستقليها وهما رجب رمضان، 59 عامًا، وأحمد خلف، 24 عامًا، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام.

ووقع حادث بمركز أبوقرقاص، حيث تلقى مأمور مركز الشرطة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية بلنصورة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام.