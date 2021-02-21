وزير الري ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة «شادر» بتكلفة 117 مليون جنيه

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، محطة شادر عزام لمعالجة الصرف الصحي، وذلك استعدادا لافتتاحها في أبريل المقبل، بعدما وصلت نسب الأعمال بها إلى 90%، حيث إن المحطة بها 2 من الوحدات، وتصرف الوحدة 2 متر مكعب في الثانية، وتصرف في اليوم 170 ألف م3.

يذكر أن وزير الري، قام بتفقد عدد من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، وشملت الجولة مشروع إنشاء 5 روؤس كباري لحماية شواطئ المحافظة، ومحطة بحر البقر لمعالجة مياة الصرف، وتبطين ترعة التينة.

كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، تفقدا مشروع تبطين ترعة التينة، وذلك لدعم وتنمية المشروعات الزراعية القائمة جنوب محافظة بورسعيد.

وأكد الوزير أن تبطين ترعة التينة، جاء استجابة للأهالي، وضمانا لوصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية بشكل منتظم، مؤكدا أن المشروع يحقق عدالة توزيع المياه.

وأشار إلى أن التبطين وفر زيادة في مساحة الأرض من 20 إلى 30٪.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد أنه لن يتم السماح بالاستزراع السمكي بالمنطقة، وأكد أن الدولة تقدم كل الدعم للمزارعين، موضحا أن هناك حملات للرقابة على التزام المزارعين.

وتبلغ مساحة الترعة 19.750 كيلو متر، ويبلغ زمامها 22100 فدان، فيما تبلغ تكلفة المشروع 76 مليون جنيها.

من جانب آخر، افتتح وزير الموارد المائية والري، ومحافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 2 لسان بحري بمنطقة بوغاز الجميل 1 في بورسعيد، وأشار الوزير، خلال تفقده اللسانين، إلى أنهما يهدفان لحماية مدخل البوغاز والشواطئ واكتساب مناطق وأراضي جديدة، وأنه العمل بهما استمر 7 أشهر بتكلفة حوالي 45 مليون جنيه، مؤكدا على أن المنطقة المكتسبة من اللسانين سيجرى استخدامها في خلق فرص عمل للمواطنين، وبمشروعات التنمية الجارية، وإنشاء 14 لسانا بطول الشاطئ غرب بورسعيد.