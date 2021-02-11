وزير الري: لن نحمل تكاليف تبطين الترع على المزارعين

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه لن يتحمل المزارعين أي رسوم أو تكاليف مقابل تبطين وتأهيل الترع، وإن الدولة تتحمل من ميزانية الحكومة كل التكاليف المقدرة لعملية التبطين والتأهيل، التي تنتهي المرحلة الأولى منها عام 2022، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه.

كانت شائعات انتشرت بين المزارعين خلال الأيام الماضية، تفيد بتحميل الدولة لتكاليف التبطين وفرض تكلفة قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان، مقابل تبطين الأرض التي ترويها الترع، وكذلك فرض رسوم على أصحاب ماكينات ري الأراضي.

كذلك أكد الوزير، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات من شأنها فرض تركيب عدادات على آبار المياه الارتوازية في أراضي الوادي القديم والدلتا، وأن الحكومة مستمرة في تقديم الخدمات والدعم المزارعين.

تابع الوزير، أن مشروع تبطين الترع له العديد من الفوائد الاستراتيجية الهامة التي تخدم الفلاح في المقام الأول أهمها على الإطلاق ضمان التوزيع العادل للمياه بين المزارعين وكذلك وصولها إلى نهايات الترع خلال المناوبات في وقت قصير وبشكل متوازن، لافتا إلى أن مشروع التبطين من شأنه إدارة المياه بشكل رشيد فضلا عن تقليل فواقد التسرب لقاع الترعة والحد من البخر وتكلفة صيانة وتطهير الترع التي تزيد عن نصف مليار جنيه سنويا.

ولفت إلى أنه يتم متابعة تنفيذ المشروع بشكل دقيق من قبل مهندسي الوزارة المشرفين على عمليات التأهيل على مختلف المستويات الإشرافية بالوزارة، فضلا عن إجراء التفتيش الفني الدوري من الأجهزة المختصة كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع لتنفيذه وفق المواصفات القياسية الموضوعة، وذلك من خلال الاستعانة بالكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة لمتابعة أعمال التنفيذ، وعمل الاختبارات الحقلية اللازمة، والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، إلى جانب إصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.

وأشار إلى انه يتم مواكبة أحدث مستجدات آليات التبطين، وتجربتها في مناطق اختبارية قبل التنفيذ على نطاق واسع، وعمل التقييم الفني اللازم بواسطة أساتذة وباحثي المعاهد البحثية التابعة للوزارة مثل استخدام "الجيوسيل" و"القماش الخرساني" والخرسانة العادية مع إضافة «الفايبر جلاس».

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تبطين الترع نهاية العام الماضي للانتهاء منه خلال عامين، وفق تأكيدات الرئيس حيث كان مخططا له الانتهاء بعد عشر اعوام، لكن الرئيس أكد علي ضرورة اتخاذ خطوات جادة وقفزات سريعه لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وذلك خلال افتتاح محطة المحسمة في سيناء العام الماضي.

وتبلغ أطوال الترع في مصر 33 ألف كيلو متر والمتهالكة منها تصل إلى 7000 كيلو متر علي مستوي الجمهورية والتي تصل تكلفتها إلى 13.5 مليار جنيه على مستوى 14 محافظة.