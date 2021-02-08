«مشروعات الحماية من السيول» تمنع وزير الري من مشاهدة مباراة الأهلي وبا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنَّه من المحتمل ألا يتمكّن من مشاهدة لقاء اليوم بين النادي الأهلى ونادي بايرن ميونخ الألماني في لقاء قبل النهائي في دوري أبطال العالم.

وأضاف وزير الري، لـ«الوطن»، أنَّ السبب يرجع لإجراءه زيارة صباح اليوم إلى محافظة جنوب سيناء لتفقد مشروعات الحماية من السيول التي تنفذها الوزارة في أودية الجبال لحماية مدن طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، من مخاطر السيول، لافتاً الى ان الزيارة سوف تنتهي اليوم.

وأوضح وزير الري، أنَّ موعد الطائرة في الساعة الثامنة مساء اليوم، حيث تتحرك من مطار شرم الشيخ الدولي، معرباً عن أمله في الوصول سالماً الى إلمنزل الساعة التاسعة والنصف ليتمكّن من مشاهدة اللحظات الأخيرة من المبارة.

ورفض وزير الري، التعليق على تشجيعه لفريق محدد، مؤكّداً أنَّ الذي يلعب في البطولة فريق مصري ومساندته واجب على الجميع أي كان الانتماء.