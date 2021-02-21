السياحة تختار شركة عالمية لتقديم دراسات الحملة الترويجية لمصر بالخارج

كشفت مصادر بوزارة السياحة والأثار، أنه جرى اختيار شركة عالمية لتقديم الدراسات الإعلامية والإعلانية للحملة الترويجية لمصر في الخارج، والتي من المقرر انطلاقها خلال شهر يوليو المقبل.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن تلك الشركة ستقدم الدراسات الاستراتيجية التي ستتبعها الوزارة في الحملة الدولية الترويجية لمصر في الخارج، من حيث آليات الترويج السياحي خلال الأزمات، واختيار الأسواق التي سيتم الدعاية لمصر بها وطرق الترويج في ظل استمرار أزمة كورونا الحالية.

وأشارت المصادر، إلى أن تلك الدراسات سيتم تقديمها لوزارة السياحة خلال 6 أشهر لتقوم الوزارة على أساسها بتحديد الشركة التي ستتولى تنفيذ الحملة الدولية للسياحة المصرية في الخارج، والتى ستبلغ مدتها 3 سنوات فضلا عن تحديد الموعد الرسمي لانطلاقها، حيث إنه لم يجر الاستقرار بشكل نهائي على موعد انطلاقها حتى الآن بسبب الظروف السيئة التي تمر بها أغلب الدول المصدرة للسياح إلى مصر بسبب جائحة كورونا وتأثر تلك الدول صحيا واقتصاديا.

احتمالية إرجاء الحملة الموجهة للدول العربية

وأوضحت المصادر، أن الوزارة كانت تنتوي إطلاق حملة ترويجية لمصر في الدول العربية قبل شهر رمضان، لمحاولة جذب السياح العرب لزيارة مصر خلال شهر الصوم وإجازات عيد الفطر المبارك، إلا أن الوزارة قد تتراجع عن ذلك حال استمر تعليق الطيران بين الدول العربية المهمة في إرسال السياح لمصر مثل السعودية والكويت، مشيرة إلى أن السعودية تحتل المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر.

وأكدت المصادر أن استضافة مصر لعدد من المدونين الأوكران خلال الفترة الماضية يعتبر واحدة من وسائل الترويج السياحي لمصر في أوكرانيا في ظل متابعة مئات الآلاف من الأوكرانين لصفحات هؤلاء المدونين، مشيرا إلى أن السياح الأوكران هم الأكثر حضورًا بمصر منذ استئناف مصر استقبال السياح يوليو الماضي، متابعًا: «سيتم أيضا تنظيم حملات دعائية موجهة للسوق الأوكراني خلال الشهرين المقبلين أغلبها سيكون إلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي».