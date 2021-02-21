مديرية التعليم بالقاهرة تعلن استعدادتها للامتحانات بـ15 إجراء

انتهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة محمد عطية، مدير المديرية، من إعداد وتجهيز المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل والتى ستنطلق بعد أيام، وقال محمد عبد التواب، مدير عام التجريبيات والتعليم العام بمديرية القاهرة، إن أى طالب مريض أو مصاب بكورونا يتم تأجيل الامتحانات الخاصة به، بمجرد تقديم ولى الأمر طلب إلى الإدارة التعليمية مرفق به شهادة طبية، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تم وضع خطة متكاملة لإجراء الامتحانات مع توافر كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب، وتم وضع اللمسات النهائية وعدة خطوات لاستقبال الامتحانات وهى كالتالى:

- تطهير وتعقيم اللجان المدرسية، وعدد الطلاب فى الفصل لايتعدى 15 طالب.

- توفير بوابات تعقيم فى مداخل المدارس حفاظا على سلامة الطلاب.

- التشديد على ارتداء الكمامة لكل الطلاب والعاملين وعدم الدخول بدونها.

- التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد الزائرة الصحية باللجان ومتابعة غرف العزل بالمدارس.

- اتباع كل الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة.

- عدم السماح باستخدام أدوات مشتركة، وكل طالب يعتمد على أدواته.

- التأكيد على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان.

- غير مسموح بوجود معلمين أو عاملين لديهم أعراض مرضية داخل اللجان.

- توفير ماسح طبى داخل اللجان للكشف على كل الطلاب والعاملين قبل دخول اللجان.

- منع التجمعات والزحام أمام اللجان وداخلها وترتيب عملية دخول وخروج الطلاب ونشر اللافتات والإرشادية وتكثيف حملات التوعية.

- توعية الطلاب من خلال موقع المديرية بضرورة متابعة المراجعة للمناهج من خلال المنصات والقنوات التعليمية الرسمية التابعة للوزارة والمديرية والتى تتعدى 15 مصدر لتوصيل المعلومة للطالب، والإعلان المستمر عنها ووضع جدوالها وتردداتها على موقع المديرية.

- اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة داخل المدارس والإدارات التعليمية للتعامل مع أى تقلبات جوية أو أمطار وإعداد ومراجعة خطط الطوارئ والتنسيق مع المديرية والجهات المعنية مثل الأحياء والمنطقة الصحية.

- التنسيق مع الأحياء لتجميل وتنظيف محيط المدارس وإزالة الإشغالات والباعة.

- تطهير وصيانة بالوعات الصرف الصحي بالمدارس والدواوين ومراقبة الصرف وأسطح المباني وتأمين الحجرات الدراسية والأفنية والأجهزة ووضعها فى مكان مرتفع.

- التشديد على فصل التيار الكهربي فى المدارس وغلق الأبواب والنوافذ جيدا والتعامل بهدوء وحل المشكلات والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية والمكتب الفنى في أي حالات طارئة.