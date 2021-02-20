«التعليم» توضح شكل امتحانات النقل والإعدادية: «مفيش أسئلة مقالية»

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول المقرر بدايتها في 27 من شهر فبراير الجاري سيكون نظام الأسئلة فيها اختيار من متعدد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لن تشمل على أي أسئلة مقالية ضمن ورقة الامتحان.

مدة امتحان الطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي ساعتين

وأكد المصدر أنه بالنسبة للامتحان المجمع الذي سيعقد للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي فسيكون مدته ساعتين لكل صف دراسي، ولن يحضر للمدرسة سوى طلاب الصف المحدد لهم الامتحان، وسيشمل أسئلة من جميع المواد الأساسية المضافة إلى المجموع.

وتابع المصدر أن 50% من درجات الطالب من هذه السنوات الدراسية سيحصل عليها من الامتحان المجمع للتيرم الأول، وباقي الدرجات وهي 50% من خلال امتحانات شهرية بدءا من شهر مارس وحتى شهر مايو كبديل عن امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح المصدر أنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي فسيؤدون أيضا امتحانا مجمعا في يوم 7 مارس المقبل، وسيكون بنظام اجتياز أو عدم اجتياز، وسيشمل أيضا أسئلة من جميع المواد الدراسية الأساسية التي تضاف إلى المجموع داخل امتحان واحد، ولكن لن تضاف درجات الامتحان إلى المجموع الكلي للطالب.

وأشار المصدر إلى أنه ينبغي على جميع طلاب الشهادة الإعدادية أداء الامتحان المجمع حتى يتمكنوا من دخول امتحان آخر في نهاية العام الدراسي، والذي سيحصل منه الطلاب على الدرجة الكاملة من أجل تنسيق المرحلة التالية سواء للثانوي العام أو الفني أو غيرهم، وسيشمل امتحانات نهاية العام على منهج التيرم الثاني فقط.

وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بآلية استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى شكل وتفاصيل امتحانات التيرم الأول وشرح شكل امتحان كل صف دراسي ومواعيده لمختلف الطلاب.