حريق بمزرعة يلتهم 6 آلاف دجاجة في الدقهلية بسبب «نار دفاية»

نفقت 6 آلاف دجاجة، في احتراق مزرعة دواجن في الدقهلية اليوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده في مزرعة بقرية «ميت عاصم» بدائرة مركز منية النصر، على مساحة 1200 متر تقريبا، وبسؤال صاحبها علّل حدوث الحريق بسبب امتداد نيران دفايات الغاز إلى المشمع المتدلي من سقف المزرعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن كائن بقرية « ميت عاصم » دائرة مركز منية النصر.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق واخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن، مشيدة بالبلوك ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية، على مساحة 1200 متر تقريبا، خارج الكتلة السكنية، غير مرخصة، استئجار المدعو «سليمان محمد إبراهيم» 30 سنة عامل، ومقيم بقرية «أبو ذكرى» بدائرة مركز منية النصر ملك المدعو «رضا عثمان محمد البارودي» 43 سنة تاجر، ومقيم بقرية «كفر قنيش » بدائرة المركز.

ونجم عن ذلك احتراق سقف المزرعة ونفوق عدد 6000 دجاجة، عمر 40 يوما، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات بالأرواح البشرية.

وبسؤال مستأجر المزرعة، في محضر الشرطة، رجح أن سبب الحريق امتداد النيران من الدفايات الغاز الخاصة بتدفئة المزرعة إلى جزء من المشمع المتدلية من سقف المزرعة، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 999 لسنة 2021 إداري مركز منية النصر للعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.