السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بقرية الجهينات جنوب الأقصر

تمكن قوات الحماية المدنية في مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بقرية الجهينات التابعة لمدينة إسنا، ما أسفر عن تفحم عدد 4000 دجاجة عمر شهرين وبعض المخلفات بالمزرعة من عروق خشب وشبابيك وأبواب، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى غرفة العمليات بإسنا، بلاغ عن نشوب حريق في قرية الجهينات وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وسيارتي إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع.

وتبين أن الحريق بالمزرعة أسفر عن تفحم عدد 4000 دجاجة عمر شهرين وبعض المخلفات بالمزرعة، وتم إخماد الحريق دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.