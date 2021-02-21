حفل توقيع رواية «حاكم.. جنون ابن الهيثم» ليوسف زيدان الجمعة المقبل

أعلن الدكتور يوسف زيدان، عن حفل إطلاق وتوقيع أحدث رواياته «حاكم.. جنون ابن الهيثم»، الصادرة مؤخرا عن دار «بوك فاليو»، يوم الجمعة المقبل 26 فبراير الجاري، بمكتبة مصر الجديدة العامة، في الرابعة عصرا.

وأضاف «زيدان» اليوم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: حفل إطلاق رواية «حاكم، جنون ابن الهيثم»، سيكون في الساعة الرابعة عصرًا، يوم الجمعة المقبل، بمكتبة مصر الجديدة العامة، الدعوة مفتوحة أمام الراغبين في الحضور والمشاركة.

وأعلن الدكتور يوسف زيدان، أمس، ترجمة الرواية إلى اللغة الفارسية، من ترجمة المترجم الإيراني الشهير وحيد رضا مهاجراني، حسب الدكتور يوسف زيدان في تصريح سابق لـ«الوطن»: تنتقل الرواية بقارئها ذهابًا وإيابًا، من زماننا الحالي المضطرب إلى الزمن الفاطمي، الذي كان قبل ألف عام أكثر اضطرابًا، ويبدو لنا الحاضر والماضي، مثل مرايا متقابلة ينعكس على وجوهها جوهر الإنسان في كل الأحيان، مهما اختلفت الأماكن، حيث تتعدد الأزمان في العمل بين الحاضر والماضي، لافتا إلى أن القارئ يفهم من خلال هذا الانتقال المتكرر بين الزمانين، حاضرنا وماضيا، ومستقبلنا أيضا.

وتتناول الرواية سيرة الحسن بن الهيثم عامَ ٣٥٤ﻫ/٩٦٩م بالبصرة، أحد أشهر علماء المسلمين، الذي برع في علوم الفلك والطب والهندسة، وعاصر «الفارابي» و«الكندي» وغيرهما، عرف الهيثم بانقاطعه للعلم دراسة وتدريسا، وأقام بالشام، واشتغل بالتصنيف والتأليف ونسخ الكتب، ثم ارتحل إلى مصر فأعجب به «الحاكم بأمر الله»، وجهوده كبيرة في شتى العلوم، وصلت سمعته إلى علماء أوروبا ولقبوه بـ«الهازن»، وذلك عن طريق كتابه المشهور ﺑ«المناظر» الذي تُرجم إلى اللاتينية، وله ما يقرب من 24 كتابًا في علم البصريات، وتوفي بالقاهرة عام 430 هـ.

وحسب كلمة الناشر على ظهر غلاف كتاب هذه الرواية، هي الكتاب الـ75 في قائمة مؤلفات الدكتور يوسف زيدان، الأديب العالمي الذي تُرجمت أعماله إلى معظم اللغات الأجنبية، وتتصدَّر طبعاتُها العربية قوائم الكتب الأعلى توزيعًا، هو الروائي والفيلسوف الذي حصلت إبداعاته المنشورة المشهورة على أعلى الجوائز الأدبية والأكاديمية، وأثارت آراؤه ورؤاه العواصف الفكرية في عقول وأذهان المعاصرين.