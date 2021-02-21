توقعات طقس الـ 72 ساعة القادمة .. استمرار سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من الاثنين 22 فبراير، حتى الأربعاء 24 فبراير، وتشهد البلاد طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة بالإضافة إلى سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

وأكدت الأرصاد في بيانها، أن طقس غدا الإثنين سيكون طقسا مائلا للبرودة على السواحل الغربية والرياح نشطة، بينما سيكون طقسا دافئا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة الإثنين 22 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 23 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 8.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 فبراير

درجات الحرارة يوم الأحد 21 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى21 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.